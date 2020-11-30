В Рыбинске все же пройдет НаШествие Дедов Морозов

Дедов Морозов в этом году распределят по разным площадкам Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинске, несмотря на пандемийные ограничения, решили не отказываться от традиционного предновогоднего НаШествия Дедом Морозов. Правда, в этом году пройдет оно совсем в ином формате.

- Мы не сможем провести массовое шествие из двух тысяч Дедом Морозов. Но праздник состоится на небольших площадках с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Также будет главный Дед Мороз, который поздравит всех с Новым годом, - рассказал в своем видеообращении к рыбинцам глава города Денис Добряков.

Сейчас рыбинские власти разрабатывают предновогоднюю и новогоднюю программу, которая бы понравилась горожанам и гостям, и соответствовала требованиям безопасности.