Теплоход «Борис Кустодиев» в Тутаевском районе снова начал работать

Теплоход после ремонта вышел в рейс. ФОТО: администрация Тутаевского района

В Тутаевском районе теплоход «Борис Кустодиев», который помогает тутаевцам быстрее добраться с правого берега Волги на левый и обратно, вновь вышел в рейс. Об этом сообщили в территориальной администрации района.

Пока теплоход стоял на ремонте, жителям Тутаевского района приходилось пользоваться автобусом – другого способа пересечь Волгу нет. Но автобус ходит через Ярославль, а это значит, что на дорогу приходится ежедневно тратить не один час. «Борис Кустодиев» существенно экономит время.

Работать в качестве переправы он будет до полного ледостава. В прошлом году на зимовку теплоход ушел только в январе.