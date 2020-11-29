В Ярославской области скончался бывший глава Угличского района

В Ярославской области скончался экс-глава Угличского района. ФОТО: страница Кирилла Воронина, ВКонтакте

В Ярославле скончался бывший глава Угличского района Сергей Маклаков. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил угличский журналист Кирилл Воронин.

- Завтра Сергею Валерьевичу Маклакову исполнилось бы 55 лет. Сегодня ночью его не стало. Сергей Валерьевич заразился коронавирусом, лечили его в Ярославле, но непредсказуемая болезнь взяла верх над усилиями врачей, - написал Кирилл Воронин.

Пока не известно, скончался экс-глава района от COVID-19 или от сопутствующих заболеваний.

Угличский муниципальный район Сергей Маклаков возглавлял до 2016 года, после занимался бизнесом. В последнее время Сергей Валерьевич руководил местным санаторием.

КП-Ярославль приносит свои соболезнования родным и близким Сергея Валерьевича.