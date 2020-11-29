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Общество

В Ярославской области выявили девять опасных производств

Предприятия работали без лицензий на ряд работ
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области сотрудники прокуратуры проверили промышленные предприятия, где имеются объекты I, II и III классов опасности. Выявлено девять компаний, которые эксплуатируют их без лицензии на такую деятельность. Нарушения выявлены в Ярославле, Ярославском районе, Заврилов-Яме, Тутаеве и Угличе.

Например, в Гаврилов-Яме компания по производству красок использует в своей работе площадку, которая относится к III классу опасности, но лицензия на нее не получена. Нет лицензии и у угличской фирмы, эксплуатирующей сеть газопотребления и котельную в микрорайоне Зеленая Роща.

Как сообщает прокуратура Ярославской области, внесены девять представлений, которые сейчас находятся на рассмотрении. В отношении должностных лиц возбуждены статьи об административном правонарушении.