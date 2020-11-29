Директор Волковского театра в Ярославле заболел COVID-19

Директор Волковского театра заболел COVID-19. ФОТО: страница Айрата Тухватуллина, "Фейсбук"

Директор ярославского Волковского театра Айрат Тухватуллин слег с коронавирусом.

- COVID-19, будь он неладен, - написал на своей странице в социальной сети руководитель театра.

Правда, он не уточняет, болеет дома или госпитализирован, по фотографии, прикрепленной к посту, понять сложно. КП-Ярославль желает Айрату Рашитовичу скорейшего выздоровления.

Напомним, что в конце сентября COVID-19 подхватил художественный руководитель Волковского - Сергей Пускепалис. Он был госпитализирован в госпиталь ветеранов войн, где лечился до октября.