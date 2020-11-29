Упал, но не сломался: в Ярославле появился лежачий светофор

Поверженный, но не сломленный светофор на Пятерке Фото: Полина Вачнадзе

Вчера, 28 ноября, в Ярославле на перекрестке улиц Белинского и Чкалова рухнул светофор. Несмотря на свое горизонтальное положение, светофор продолжал работать, исправно переключал сигналы.

Что произошло с указателем, не ясно. Очевидцы выдвинули предположение, что он "подгнил". Поврежденных машин, которые бы могли снести светофор, рядом не было.

- Теперь дорогу надо переползать, - шутит Майя Л.

- Вот что значит сильный и независимый, - пишет Мария К.

Но некоторым ярославцам не до смеха:

- Вот из-за таких вот фоток я теперь боюсь стоять на переходе. Все время смотрю то на светофоры стоящие рядом, то на рекламные щиты, - жалуется Катя П.

"Поверженный, но не сломленный" светофор пролежал не очень долго - на место еще вечером выехала бригада аварийной службы.