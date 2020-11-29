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В Ярославле на проспекте Машиностроителей меняют светофоры

Модернизируют четыре светофорных объекта
Полина Вачнадзе
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Модернизируют четыре светофорных объекта

Модернизируют четыре светофорных объекта

Фото: Мэрия Ярославля

На проспекте Машиностроителей в Ярославле началась модернизация светофорных объектов. Заменят четыре светофора на пересечении проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе, на пересечении проспекта Машиностроителей и улицы Папанина, а также у нового сквера и у торгового центра "Яркий".

- На перекрестке проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе вводится дополнительная секция, а именно, "стрелка" для поворота автотранспорта. Это позволит снизить аварийность, - рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Владимир Бобков. В январе по правой стороне проспекта, то есть по направлению к "Глобусу", от улицы Серго Орджоникидзе до улицы Папанина собираются начать ремонт ливневой канализации. Окончание работ намечено на август следующего года.