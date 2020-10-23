Мэрия Ярославля собралась продавать старейшую аптек в городе

Мэр Ярославля Владимир Волков подписал указ, по которому первый этаж здания на улице Андропова, 27/19 выставляется на торги. Городские власти собираются продать не просто объект культурного наследия, а часть истории Ярославля. Начальная цена – 41,9 миллиона рублей.

В здании располагается старейшая аптека города - Казанская. Это не просто местная достопримечательность, а первая провинциальная аптека страны. Она была открыта около 300 лет назад и работала все это время, несмотря на смену эпох и политических строев.

Также в этом памятнике культурного наследия когда-то хранилась нелегальная литература социал-демократической партии 1903-1904 годов.

Торги назначены на конец ноября.