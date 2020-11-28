В Ярославле 10-летнего мальчика, бегавшего за детьми с ножом, изъяли из семьи

Мусор был и в доме, и рядом с ним. ФОТО: УФССП по Ярославской области

В Ярославле судебные приставы забрали из семьи 10-летнего мальчика. Мать ребенка несколько лет назад была лишена родительских прав, а пожилой отец - 66-летний мужчина - не смог дать сыну ни должного воспитания, ни нормальных условий жизни.

Как рассказывают судебные приставы, ребенок жил в недостроенном доме. В комнатах лежал мусор, сломанные вещи, пахло плесенью и сыростью, мальчик спал на грязном белье.

- Кроме того, на мальчика стали поступать регулярные жалобы от соседей, которым он регулярно грубил, а за их детьми бегал с ножом, называя этой игрой и в индейцев, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Получив информацию о неблагополучной семье, комиссия по делам несовершеннолетних сразу обратилась в суд с заявлением об ограничении отца в родительских правах. Суд иск удовлетворил и решил, что вдали от родителей мальчику будет лучше. Сейчас ребенок находится в специализированной организации.