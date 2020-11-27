Хороводов не будет! Как Ярославль встретит Новый год в условиях пандемии

Как Ярославль встретит Новый год в условиях пандемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учреждения культуры Ярославля готовятся к новогодним праздникам. В этом году решили отказаться от хороводов и массовых игр у елочек, мероприятия продут только в залах. И то – при жестком соблюдении всех антиковидных мер.

- Загрузка зала разрешена не боле чем на 50% посадочных мест. Рассадка зрителей будет с соблюдением социальной дистанции, действует масочный режим, - рассказала начальник управления культуры мэрии Ярославля Ольга Каюрова.

Пока не известно, пройдут ли уличные гуляния в новогоднюю ночь и запустят ли в этом году «Волшебный троллейбус». Решение, как пояснили в мэрии, во многом будет зависеть от темпов распространения COVID-19 в Ярославской области.

Тем не менее, администрации районов решили не отказываться от мероприятий на открытых площадках во дворах, но участвовать в них могут одновременно не более 50 человек. Как собираются подсчитывать гуляющих и каким образом выпроваживать «лишних», не совсем понятно.