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Общество

50 лет без ремонта: на «Ярославльводоканале» идет реконструкция очистных сооружений канализации

Завершился первый этап работ
Полина Вачнадзе
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Ежедневно через очистные сооружения проходит примерно 220 тысяч кубометров сточных вод

Ежедневно через очистные сооружения проходит примерно 220 тысяч кубометров сточных вод

Фото: Правительство Ярославской области

На «Ярославльводоканале» завершился первый этап масштабной реконструкции второй очереди очистных сооружений канализации. Она не ремонтировалась с 70-х годов прошлого столетия.

Ежедневно через очистные сооружения проходит примерно 220 тысяч кубометров сточных вод. И если первая и третья очереди комплекса очистки справляются с нагрузкой, то со второй есть проблемы. Ее реконструкция позволит улучшить качество воды, впадающей в Волгу.

- Уже разработаны и прошли госэкспертизу два проекта: по реконструкции комплекса сооружений биологической очистки сточных вод второй очереди очистных сооружений и по реконструкции системы обеззараживания сточных вод первой и второй очереди, - пояснил заместитель председателя регионального правительства Виктор Неженец.

На начальном этапе работ заменили бетонные конструкции в приемной камере. Трубы из пластика пришли на смену стальных, модернизированы песколовки и лоток Паршаля.

Во время реконструкции третьей очереди была построена установка по ультрафиолетовому обеззараживанию очищенных сточных вод. В ближайшее время будет строиться еще одна такая установка.

Реконструкция второй очереди очистных сооружений должна завершиться в 2023 году.