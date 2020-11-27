Жительница Ярославской области добилась ремонта дороги после работы газовиков

Под угрозой уголовной ответственности компания привела дорогу в порядок. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Жительница Некоузского района долго пыталась мирным путем решить проблему с ремонтом дороги возле ее частного дома. Организация закончила работы по замене газовой трубы, а разрытую дорогу восстанавливать не стала. В итоге к участку было не то, что не проехать, даже не пройти, не измазавшись при этом в грязи.

Поняв, что договориться полюбовно с газовиками не удается, женщина обратилась в суд. Тут обязал компанию привести проезжую часть в должное состояние, но и суд для нее оказался не указ. Только вмешательство судебных приставов, которые напомнили ответчику об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения, сдвинуло дело с мертвой точки.

- Необходимые работы по благоустройству территории все же были выполнены в полном объеме, дорога отсыпана, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.