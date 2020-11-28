На ярославском заводе провели проверку из-за сильного задымления

ФОТО: Ярославский электровозоремонтный завод имени Бещева

На Ярославском электровозоремонтном заводе имени Бещева установили причину сильного задымления.

Около двух недель назад ярославцы, живущие рядом с предприятием, забили тревогу. Из трубы литейного цеха шел густой дым, который мог негативно сказаться и на экологической обстановке, и на здоровье горожан. По факту задымления на заводе была организована проверка и она выявила его причину. Дело оказалось в некачественных материалах, поставленных для литейного цеха.

- Они способствовали образованию взвешенных частиц – дыма. После этого использование данных материалов было запрещено, в настоящее время задымление прекращено. Со стороны руководства Ярославского ЭРЗ усилен контроль за выбросами от производственной деятельности. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы избежать негативных последствий для жителей города и окружающей среды, – отметил директор Ярославского ЭРЗ им. Б.П. Бещева Александр Нечаев.

По словам руководства предприятия, работу литейного цеха не раз проверяли соответствующие органы, серьезных нарушений зафиксировано не было. Выбросы не превышают допустимые нормы.