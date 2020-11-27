Депутаты облдумы попросили Президента РФ присвоить Рыбинску звание «Город трудовой доблести»

Рыбинск претендует на звание "Города трудовой доблести". ФОТО: страница Дмитрия Миронова ВКонтакте

Депутаты Ярославской областной думы приняли решение направить в адрес Президента РФ ходатайство. Просят о присвоении Рыбинску звания «Город трудовой доблести».

- Поддерживаю такую решение, - написал на своей странице в соцсети губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. – В городе было сконцентрировано необходимое фронту производство. Во время войны в городе выпускали 125 видов военной продукции: мины, минометы, авиационные моторы, боевые катера, осколочные авиационные бомбы, противотанковые ежи, инструмент, обмундирование. Уже осенью 1941 года в 6 раз выросла выработка электроэнергии на Рыбинской ГЭС, бесперебойно обеспечивавшей Рыбинские заводы и Москву. Тысячи рыбинцев сражались на фронтах Великой Отечественной войны, многие не вернулись домой с полей сражений.

Рыбинцы, конечно, признают весомый вклад города в общее дело Победы, но от идеи присвоить ему такое звание далеко не все в восторге.

- Не надо, пожалуйста. Руководство Рыбинска уже не знает, какое бы еще звание получить. Началось все с искусственного завышения возраста города. Потом вступление в Золотое кольцо и т.д. Любой населенный пункт бывшего СССР достоин звания Город трудовой доблести, - считает Арсений А.

- Тогда и Углич тоже может претендовать на такое звание. Угличской гидроузел на Волге обеспечивал Москву электричеством, раньше, чем Рыбинский. ГЭС охраняли под бомбежками юные девушки-зенитчицы. Механический завод поставлял детали к оружиям и изготавливал лыжи для зимы на фронт. Все силы были брошены на оборону источника электричества, для почти осажденной столицы, на протяжении всех дней войны, - пишет Антоний З.