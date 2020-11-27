Ярославский «Локомотив», выигрывая по ходу матча 3:0, уступил «Динамо»

Матч завершился со счетом 4:3. ФОТО: ХК "Локомотив"

Вчера, 26 ноября, ярославский «Локомотив» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл в Москве столичному «Динамо» со счетом 4:3.

После двух периодов «железнодорожники» вели со счетом 0:3. Забитые шайбы на свой счет записали Артур Каюмов, Рушан Рафиков и Антон Ландер. Однако в третьем периоде динамовцам удалось сравнять счет. Голами отметились Оскар Линберг, Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачев. Игра перешла в овертайм, где победную шайбу забросил игрок московской команды Михал Чайковски.

Следующий матч «железнодорожники» проведут 29 ноября. На домашней арене они примут минское «Динамо», которому ранее, 24 ноября, уступили со счетом 2:1.