В Ярославле эвакуировали машины, стоящие у «Ауры»

Машины увозили на штрафстоянку Фото: Мэрия Ярославля

Вчера, 26 ноября, в Ярославле рядом с ТЦ «Аура» прошел рейд по неправильной парковке. На всех водителей, которые оставили свои машины в неположенном месте, составлены административные материалы. Если до задержания автомобиля его хозяин не появлялся, машину увозили на стоянку на Московском проспекте 112а.

- Зачастую водители игнорируют требования правил дорожного движения и оставляют автомобили там, где им удобно, тем самым создавая помехи остальным участникам дорожного движения. В соответствии с кодексом Российском Федерации об административных правонарушениях, остановка или стоянка транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части за исключением вынужденной остановки влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей. Кроме того, предусматривается эвакуация транспортного средства на специализированную штрафстоянку, - рассказала старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Кристина Вишнякова.

В ноябре в улицы Победа в Ярославле был эвакуирован 21 автомобиль, составлено 60 протоколов.