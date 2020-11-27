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В Ярославской области хотят выделить 50 миллионов рублей на лекарства от COVID-19

Препараты нужны пациентам, которые лечатся дома
Полина Вачнадзе
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Дополнительные 50 миллионов должны пойти на закупку лекарств для амбулаторных пациентов

Дополнительные 50 миллионов должны пойти на закупку лекарств для амбулаторных пациентов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутаты ярославской областной думы предложили внести поправку в бюджет на текущий год и выделить дополнительно 50 миллионов рублей на препараты от COVID-19. Лекарства будут выдаваться пациентам, которые проходят лечение дома. Инициатора поправки стали депутаты фракции «Единая Россия».

Средства из казны региона должны стать дополнением к той сумме, которая уже была выделена из федерального бюджета.

- Проработали все возможные варианты развития событий, в том числе, с учетом роста заболеваемости. Надеемся, что это го не произойдет и в ближайшее время ситуация стабилизируется. Мы должны быть готовы к любым варианта, чтобы нив коем случае не допустить нехватки медикаментов, - сказал председатель облдумы Алексей Константинов.

Предложенные изменения в бюджет собираются рассмотреть на декабрьском заседании регионального заксобрания. Оно запланировано на 11 число.