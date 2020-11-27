В Ярославской области 22-летний парень насмерть сбил пенсионера

По предварительной информации, пенсионер переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария произошла вчера, 26 ноября, около пяти часов вечера на трассе М-8 в Ростовском районе. Автомобиль «Фольксваген Крафтер», за рулем которого находился 22-летний парень, сбил пожилого мужчину.

- По предварительной информации, пенсионер переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, - прокомментировали ДТП в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

От полученных травм 81-летний пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.