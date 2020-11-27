В Ярославской области продавца покалечили замерзшим эскимо

В ответ на требование продавца расплатиться за эскимо хулиган бросил мороженое женщине в лицо Фото: Евгения ГУСЕВА

34-летний житель Тутаева предстанет перед судом. Мужчина обвиняется в причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Оружием в руках тутаевца стало эскимо.

Инцидент произошел 12 октября этого года. По версии следствия, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, зашел в одно из кафе и увидел там знакомого. Между приятелями завязалась словесная перепалка. Продавец сделала ссорящимся замечание и попросила их выйти. Попытка женщины утихомирить посетителей явно не понравилась обвиняемому. Он в грубой форме попросил женщину не вмешиваться, а затем взял из холодильника эскимо, снял упаковку и начал есть. Сотрудница кафе потребовала мороженое оплатить. В ответ хулиган бросил еще не успевший оттаять продукт продавцу в лицо.

- По заключению эксперта 53-летней потерпевшей был причинен легкий вред здоровью. В ходе дознания мужчина свою вину признал, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд. Тутаевцу грозит до двух лет лишения свободы.