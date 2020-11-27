В Ярославской области иномарка сбила 9-летнего школьника

Медики осмотрели ребенка на месте ЧП и отпустили пострадавшего лечиться домой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария случилась вчера, 26 ноября, в 12:15 около дворца спорта «Полет» в Рыбинске. 49-летний водитель автомобиля «Ниссан» сбил 9-летнего школьника. По информации пресс-службы УМВД России по Ярославской области, в момент ДТП ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи осмотрела мальчика. К счастью, травмы оказались нетяжелыми, госпитализация не потребовалась. Пострадавший будет лечиться дома.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка.