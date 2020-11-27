Из мэрии Ярославля уволился начальник управления по молодежной политике

Захар Кармалита переходит работать в центр управления регионом Фото: Мэрия Ярославля

Пост начальника управления по молодежной политике мэрии Ярославля покидает Захар Кармалита. Он будет работать в областном центре управления регионом.

Новые задачи чиновника: обеспечивать оперативную обратную связь со стороны властей на сообщения в социальных сетях и других электронных платформах. Эти центры создаются в регионах по поручению Президента РФ.

- Для меня это интересное направление. Я всегда был сторонником новых проектов и свежих идей. Буду развиваться и реализовывать накопленный в молодежной политике опыт. После себя оставляю хорошую команду, высокие результаты, за которые не стыдно, и планы, которые помогут коллегам в работе, - сказал Захар Кармалита.

Его прежнее место может занять Максим Кутейников, который сейчас работает директором молодежного центра «Красный перевал».