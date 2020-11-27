В Ярославскую область привезли более 900 кубов загрязненного мазутом грунта

Загрязненный грунт привезли из Владимирской области, где с рельсов в сошли цистерны с мазутом Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

В Ярославскую область привезли 910 кубометров загрязненного мазутом грунта. Земля пришла со станции Новки-1 Владимирской области, где 16 ноября с рельсов сошли цистерны с топливом.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Владимирской области, в результате аварии произошел разлив шести цистерн с мазутом. Чтобы не произошло заражение почвы и подземных вод токсичными веществами, землю, успевшую пропитаться мазутом, решили вывезти.

- На 25 ноября 910 кубометров загрязненного грунта отправили на полигон ООО «Экоуниверсал» в Ярославскую область, - сообщили на Горьковской железной дороге.

Теперь специалисты «Экоуниверсала» займутся дальнейшим обезвреживанием поступившей земли.