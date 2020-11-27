В Тутаеве прекратил работать теплоход «Борис Кустодиев»

Вместо теплохода ходит автобус. ФОТО: администрация Тутаевского района

В Тутаеве временно прекращает работать теплоход «Борис Кустодиев», который выполнял функцию переправы. Как сообщают в администрации района, причина приостановки работы – технические неполадки, но какие именно – не известно.

Пока «Борис Кустодиев» проходит диагностику, добраться с одного берега Волги на другой можно будет на автобусе. Правда, ехать придется через Ярославль.

В будни с левого берега от кинотеатра «Экран» автобус будет отправляться в 06:30 и 16:00, с правого берега от остановки «Центральная» - в 07:00 и 18:00. В выходные отправление от кинотеатра «Экран» в 10:00 и в 18:00, от остановки «Центральная» - также в 10:00 и в 18:00.

Стоимость проезда – 100 рублей, льгот нет.