Ярославское УФАС проверило клиники, где делают КТ легких

По мнению специалистов, уровень цен на КТ не связан с повышением спроса на услугу из-за пандемии COVID-19 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ярославское УФАС проверило клиники, где делают компьютерную томограмму легких. Медицинские центры, оказывающие данную услугу, подозревали в сговоре.

Антимонопольная служба направила запросы в 12 организаций. На 25 ноября ответы предоставили девять центров. С 1 октября 2019 года по 15 ноября 2020 года стоимость услуг КТ выросла в двух клиниках на 16% и 5 % соответственно. Еще один медицинский центр снизил цены на 9%, рассказали в пресс-службе ведомства.

На данный момент стоимость КТ легких составляет от 2700 до 3600 рублей. По мнению специалистов, уровень цен не связан с повышением спроса на услугу из-за пандемии COVID-19.