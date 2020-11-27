В доме на Батова в Ярославле начались противоаварийные работы Фото: Мэрия Ярославля

В доме №5 корпус 2 на улице Батова в Ярославле начались противоаварийные работы. Специалисты должны укрепить несущие стены и конструкции из железобетона, чтобы жильца смогли войти в свои квартиры и им ничто не угрожало.

- Мы закупили все необходимые материалы, также на базе изготовили специальную раму. Из-за больших габаритов привезли ее на объект в разобранном виде. Здесь она будет полностью собрана и установлена. После этого будем проводить работы изнутри дома согласно проекту. Основная наша задача – это обеспечение безопасности, - рассказал представитель подрядной организации Владимир Зелди.

Работы планируют закончить до конца этого года.