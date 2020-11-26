Глава Переславля-Залесского ушел в отставку
Фото: Антон ПИКУС
Глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев подал в отставку. О своем уходе он объявил сегодня, 26 ноября, в конце заседания городской думы.
- Я принял решение сложить полномочия по семейным обстоятельствам, - сказал Валерий Астраханцев.
Нельзя сказать, что такой исход был неожиданным. Разговоры о досрочном уходе главы Переславля начались давно и усилились после того, как градоначальник взял больничный.
Городом Валерий Астраханцев управлял с конца 2018 года, а в Переславль из Московской области переехал в мае 2017-го на должность заместителя главы.