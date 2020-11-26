Глава Переславля-Залесского ушел в отставку Фото: Антон ПИКУС

Глава Переславля-Залесского Валерий Астраханцев подал в отставку. О своем уходе он объявил сегодня, 26 ноября, в конце заседания городской думы.

- Я принял решение сложить полномочия по семейным обстоятельствам, - сказал Валерий Астраханцев.

Нельзя сказать, что такой исход был неожиданным. Разговоры о досрочном уходе главы Переславля начались давно и усилились после того, как градоначальник взял больничный.

Городом Валерий Астраханцев управлял с конца 2018 года, а в Переславль из Московской области переехал в мае 2017-го на должность заместителя главы.