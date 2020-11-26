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В Ярославле полицейские задержали 245 бомжей

И поставили их на учет
Полина Вачнадзе
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В Ярославле полицейские задержали 245 бомжей

В Ярославле полицейские задержали 245 бомжей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подвалы многоэтажек, канализационные люки, заброшенные здания – где только не побывали полицейские в поисках лиц без определенного места жительства. Граждан, которые не имели при себе документов и не смогли объяснить их отсутствие, доставляли в подразделения полиции. Там ярославских бомжей ставили на учет.

Во время операции «Бродяга» были задержаны 245 человек без определенного места жительства, девятерых из них разыскивала полиция.

Как пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, подобная операция будет проходить постоянно.