В Ярославле полицейские задержали 245 бомжей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Подвалы многоэтажек, канализационные люки, заброшенные здания – где только не побывали полицейские в поисках лиц без определенного места жительства. Граждан, которые не имели при себе документов и не смогли объяснить их отсутствие, доставляли в подразделения полиции. Там ярославских бомжей ставили на учет.
Во время операции «Бродяга» были задержаны 245 человек без определенного места жительства, девятерых из них разыскивала полиция.
Как пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, подобная операция будет проходить постоянно.