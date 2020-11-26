Теплоснабжающие организации Ярославской области должны за газ 1,7 миллиарда рублей

В 13 районах регионах долги выросли Фото: Олег ЗОЛОТО

На 1 ноября этого года теплоснабжающие организации Ярославской области задолжали ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» 1 миллиард 750 миллионов рублей. Но сравнение с ноябрем прошлого года долг снизился на 956 миллионов, но по сравнению с началом 2020-го вырос на 65 миллионов.

Среди главных неплательщиков Ростовский и Тутаевский МР, а также Переславль-Залесский. Довольно быстрыми темпами гасят свои долги Рыбинск и Рыбинский района, а также Ярославской. В лидерах Любимский и Первомайский районы – там долгов за поставленный газ нет.

- ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» напоминает, что в случае неисполнения договорных обязательств или не предоставления гарантий их исполнения, вынужденно будет в соответствии с действующим законодательством применить санкции в отношении теплоснабжающих организаций и их учредителей, включая организации, эксплуатирующие вновь построенные инвестиционные объекты, - сказали в ведомстве.