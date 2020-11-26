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Общество

Ярославская прокуратура выявила опасную газовую заправку

Станция принадлежит компании из соседнего региона
Светлана Крутикова
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На станции, где выявили нарушения, каждый день заправляются десятки автомобилей

На станции, где выявили нарушения, каждый день заправляются десятки автомобилей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Фрунзенского района Ярославля проверила, как соблюдается законодательство промышленной безопасности на опасных производственных объектах. В числе нарушителей установленных требований оказалась автомобильная газозаправочная станция, которая находится на Костромском шоссе, 2а. Здесь каждый день заправляются десятки автомобилей.

- Выяснилось, что собственник станции, костромская фирма ООО «РегионГазСнаб», не заключила договор со специализированной организацией, которая имеет право проводить газоспасательные работы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

По результатам проверки руководству компании внесли представление. Правоохранители проконтролируют, чтобы нарушения устранили.