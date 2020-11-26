В Ярославле на улице Калинина горит новая многоэтажка

Возгорание на первом этаже. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

- Не успели построить, а дом уже горит, - так в социальных сетях комментируют пожар в новостройке на улице Калинина в Ярославле.

Сообщение о возгорании в еще пока не сданном в эксплуатацию доме поступил пожарным сегодня, 26 ноября, в 10:35. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.

Дымом заволокло последние этажи недостроенного здания и кажется, что огонь где-то там. На самом же деле возгорание зафиксировано на первом этаже. По предварительным данным, загорелся пенопласт, а он дает много дыма.