Розничный кредитный портфель ВТБ в Ярославской области достиг 20 млрд рублей

Банк ПАО ВТБ в Ярославской области по итогам 9 месяцев 2020 года увеличил розничный кредитный портфель на 7%, до 20 млрд рублей. Ресурсный портфель физических лиц на 1 октября вырос на 9% и составил 39 млрд рублей.

Наибольший прирост отмечается в сегменте ипотечного кредитования: по итогам 9 месяцев 2020 года портфель ипотеки достиг 8,6 млрд рублей, увеличившись за девять месяцев на 15%. Кредиты наличными выросли на 3%, до 9,8 млрд рублей. Всего за январь-сентябрь ВТБ предоставил жителям региона 8,6 тысяч кредитов на сумму 6,7 млрд рублей. При этом на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло количество займов на покупку жилья (1670 штук за 9 месяцев), общая сумма выдач таких кредитов – 2,9 млрд рублей (+25%). Объем выдач кредитов наличными составил 3,4 млрд рублей, автокредитов – 370 млн.

Привлеченные средства населения достигли 39 млрд рублей, увеличившись за девять месяцев на 9%. При этом на треть вырос объем средств, вложенных в инвестиционные продукты – до 11,7 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Ярославской области Илья Гофтман отметил:

- В 2020 году на региональном рынке привлеченных средств физлиц наметилась переломная тенденция. Внимание потребителей сосредоточилось не на классических депозитах, а на альтернативных продуктах – инвестиционных предложениях: по итогам девяти месяцев мы зафиксировали рост вложений в инвестпродукты на 33%. Спрос на кредиты наличными в этом году сопоставим с прошлогодними показателями, а вот ипотека пользовалась особой популярностью в связи со стартом программы господдержки. Снижение процентных ставок на жилищные займы активизировало отложенный спрос.