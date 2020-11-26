ВТБ в Ярославской области почти вдвое увеличил корпоративный кредитный портфель

Ресурсный портфель юридических лиц на 1 октября увеличился на 48% и составил 15 млрд рублей.

Наибольший прирост отмечается в сегменте крупного бизнеса: по итогам 9 месяцев 2020 года этот показатель составил 34,7 млрд рублей, рост на 127% с начала года. Портфель кредитов компаний среднего и малого бизнеса на отчетную дату достиг 6,9 млрд рублей (+10% к началу года).

Привлеченные средства крупных корпоративных клиентов достигли 4,5 млрд рублей, увеличившись в целом на 86%. Две трети от общего объема ресурсного портфеля юридических лиц составляют средства, привлеченные от компаний малого и среднего бизнеса – 10,5 млрд рублей, прирост за девять месяцев – 36%.

Управляющий ВТБ в Ярославской области Илья Гофтман отметил:

- Этот год выдался непростым. Пандемия внесла изменения в макроэкономическую конъюнктуру, однако нам удалось нарастить ключевые бизнес-показатели и увеличить долю своего присутствия на рынке. Все это время ПАО ВТБ активно поддерживал местную промышленность и предпринимательство. Так, с апреля по конец сентября банк в регионе оказал кредитную помощь юридическим лицам и ИП, пострадавшим от COVID-19, на 2,2 млрд рублей.