Ярославские врачи рассказали, как помогают беременным женщинам с COVID-19

У беременных и рожениц отдельные изолированные палаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области с начала пандемии будущих мам, заразившихся COVID-19, принимают только в больнице имени Семашко. Специалисты медучреждения рассказали о том, как помогают беременным женщинам.

- У беременных и рожениц отдельные изолированные палаты. Мамы и новорожденные также лежат отдельно друг от друга до выписки. У всех малышей берут мазок на коронавирус. К счастью, ни одного положительного теста у детей не было, - сообщила заведующая отделением Ольга Брезгина.

По ее словам, после того как результат анализа готов, папы могут забирать новорожденных домой. Однако таких случаев за все это время не было. Малыши ждут, пока поправятся мамы. До этого момента детей кормят адаптированной смесью. В среднем женщина с новорожденным в стационаре проводят от четырех дней до двух недель.

С начала пандемии в коронавирусном отделении родилось почти 40 детей. Сейчас в больнице находятся 17 женщин, среди ни те, кто только готовится стать мамой, и те, кто уже ею стал.