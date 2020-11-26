Пассажирка лишилась ноги: в Ярославле будут судить водителя автобуса

В Ярославле будут судить водителя автобуса за нарушение ПДД Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ярославле в ближайшее время начнется суд над водителем автобуса №10. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

ДТП произошло поздно вечером 20 ноября прошлого года на остановке «Улица Пионерская». Как считает следствие, водитель «ЛИАЗа», не убедившись, что все пассажиры вошли и вышли, и начал движение, даже не закрыв двери. 78-летняя женщина выпала из автобуса и ее нога оказалась между колесом и бордюром. Спасти ярославне ногу врачи не смогли, пришлось ампутировать.

Завершились все судебные и автотехнические экспертизы, опрошены свидетели. Если водителя признают виновным, ему грозит в том числе и лишение свободы.