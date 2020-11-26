В Ярославской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Пожилым людям сейчас лучше оставаться дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

О продлении режима самоизоляции для ярославцев старше 65 лет на своей странице в «Фейсбуке» написал глава региона Дмитрий Миронов.

- Также для них сохраняется возможность оформления больничного листа, - уточнил губернатор.

Обязательный режим самоизоляции для пожилых ярославцев был введен 12 ноября. Выходить из своих квартир им разрешено только в ближайший магазин, за медицинской помощью, вынести мусор или выгулять животных. Если нужна помощь волонтеров, ярославцы могут обратиться по телефону 8-800-200-34-11.

Также в Ярославской области сохраняются все ограничения, связанные с пандемией по коронавирусу. По данным на 26 ноября, за сутки COVID-19 заразились 188 человек, скончались трое. Общее число зараженных более 15,5 тысяч человек, умер 81 ярославец.