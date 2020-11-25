В Ярославле из судебного участка Дзержинского района уволились все судьи?

О том, что судьи уволились, гласит объявление на двери участка. ФОТО: предоставлено читателем КП-Ярославль

Ярославцы, которым сегодня, 25 ноября, понадобилось обратиться к мировым судьям участка №1 Дзержинского района, оказались перед закрытой дверью. При входе в здание на улице Громова висит весьма занимательное объявление следующего содержания:

"В связи с увольнением всех сотрудников судебного участка №1 Дзержинского района Ярославля, решение вопросов, возникающих у граждан, осуществляется путем подачи заявления с указанием сотового телефона. С уважением, администрация".

- Увидела на двери это объявление, но все равно прошла внутрь. Там народ толпится и охранник сидит. Он пояснил, что с других участков будут приходить секретари и разбирать текущие дела, для рассмотрения дела назначат судью также с соседнего участка, - рассказала читатель КП-Ярославль Любовь.

Причина этого массового и быстрого увольнения пока не понятна. Но, словам одного из работников, судьи и секретари написали заявления по собственному желанию из-за "проблем с зарплатами".

КП-Ярославль за комментариями обратилась в Ярославский областной суд, ждем какой-либо информации по вопросу.