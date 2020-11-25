Не Василий, а Владлен: ярославец, чтобы не возвращать долги, сменил имя и фамилию

В суд должник приехал на своей машине, которой тут же и лишился. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Ярославские приставы нашли неплательщика, который, чтобы уйти от долговой ответственности, сменил имя и фамилию.

По разным искам житель Ярославской области задолжал свыше полумиллиона рублей. Пострадавшему в ДТП водителю он несколько лет не выплачивал материальный ущерб в 150 тысяч рублей. Были у ярославца и задолженности по кредиту, налогам и административным штрафам за превышение скорости.

Чтобы начать жизнь с чистого листа, мужчина решил пойти необычным путем – сменил имя и фамилию, превратившись из Василия во Владлена. Судебные приставы, установили, что мужчина должен прийти на судебное заседание в качестве ответчика, в суде решили устроить «засаду». Другим способом пообщаться с ярославцем не получалось: на звонки он не отвечал, по месту регистрации не жил, счетов в банках не имел, а автомобиль тщательно скрывал. Но в суд он приехал на своей машине, которой тут же и лишился.

- Судебные приставы произвели арест транспортного средства и установили срок для добровольного погашения задолженности. Если долг не будет погашен, имущество реализуют. Вырученных от продажи средств должно хватить для погашения полумиллионной задолженности по всем исполнительным производствам, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.