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Происшествия

Ярославская пенсионерка отдала мошенникам 700 тысяч рублей

Женщина попалась на стандартную схему обмана
Светлана Крутикова
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Пенсионерка перевела телефонным мошенникам 700 тысяч рублей

Пенсионерка перевела телефонным мошенникам 700 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жертвой телефонных мошенников стала 74-летняя жительница Заволжского района Ярославля.

Пенсионерке позвонила незнакомка и представилась сотрудницей банка. Злоумышленница сообщила, что с карты женщины пытаются незаконно списать деньги, а чтобы предотвратить этот процесс, необходимо перевести средства на «безопасный» счет. Доверчивая бабушка поверила мошеннице, выполнила все указания звонившей и в результате лишилась 700 тысяч рублей.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к преступлению, прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Криминал