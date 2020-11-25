Ярославцам, квартиры которых пострадали при взрыве газа, продлили срок проживания в гостинице

Ярославцам разрешили остаться в гостинице до 4 декабря Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ярославцам, дом которых признали аварийным после взрыва там бытового газа, разрешили остаться в гостинице «Которосль» до 4 декабря. На данный момент проживает там около 40 человек, в основном владельцы трехкомнатных квартир в доме на улице Батова.

По словам жильцов, подобрать аналогичное жилье за те деньги, что предлагает мэрия в качестве компенсации за съем, очень тяжело. Да и выбор «трешек» в Брагине не велик.

Напомним, ранее говорилось, что покинуть места временного размещения все батовцы должны до полудня 31 октября. По этому поводу за пару дней до назначенной даты владельцы пострадавшего жилья устроили пикет у здания правительства региона. Многие не хотели переселяться на съем, а требовали переезда из гостиниц сразу в новые квартиры.

Как стало известно, срок проживания в гостиницах им продлили. Из резервного фонда города на номера и трехразовое питание ярославцев будет потрачено 4,2 миллиона рублей.