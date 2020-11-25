В ярославских колледжах был открыт доступ к запрещенным сайтам

В колледжах ненадлежащим образом функционировали системы контент-фильтрации Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Красноперекопского района проверила образовательные учреждения города на предмет защиты несовершеннолетних от вредной и опасной информации. Оказалось, что в двух колледжах не был ограничен доступ к запрещенным сайтам.

- Установили, что вопреки требованиями закона в учебных организациях ненадлежащим образом функционировали системы контент-фильтрации. В частности, на компьютерах, которыми пользовались студенты, не блокировался доступ к сайтам, содержащим информацию экстремистского характера, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В результате директоров колледжей привлекли к дисциплинарной ответственности и обязали устранить выявленные нарушения. На данный момент доступ к запрещенным сайтам ограничили.