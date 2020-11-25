В Ярославле арестовали мужчину, который сжег свою сожительницу

В этом доме было совершено преступление Фото: СУ СКР по Ярославской области

57-летний ярославец, который подозревается в поджоге своей сожительницы, заключен под стражу до 20 января.

Напомним, что ЧП это страшное преступление произошло в Ярославле 20 ноября. Пара поссорилась, а когда женщина заснула, сожитель облил ее горючей жидкостью и поджег. Потерпевшую с многочисленными ожогами тела и дыхательных путей доставили в больницу имени Соловьева, но, несмотря на все усилия врачей, женщина умерла. Перед смертью она пришла в сознание и назвала имя поджигателя.

Известно, что в момент совершения преступления главный подозреваемый был пьян.

- Следователями получены неопровержимые доказательства причастности сожителя потерпевшей к поджогу, - сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.