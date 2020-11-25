«Впервые с плей-офф 2017-го»: ярославский «Локомотив проиграл на выезде минскому «Динамо»

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. ФОТО: ХК "Локомотив"

Вчера, 24 ноября, «Локомотив» в Минске проиграл местному «Динамо». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

Счет игры открылся на первой минуте второго периода. Автором гола стал динамовец Брэндон Козун. За три минуты до окончания третьего периода «Локомотиву» удалось сравнять счет. Забитой шайбой отметился Егор Коршков. Исход матча решил овертайм. Удача оказалась на стороне «Динамо». Победный гол забил Егор Шарангович.

- Впервые с плей-офф 2017-го года проиграли в Минске, - написали в группе «железнодорожников» после завершения матча.

Следующая игра «Локомотива» пройдет завтра, 26 ноября. Ярославцы встретятся с московским «Динамо».