Жительница Ярославля Клавдия Гадючкина отпраздновала 111-ый день рождения

Ярославна Клавдия Гадючкина отпраздновала 111-ый день рождения. ФОТО: со страницы Екатерины Мусиновой ВКонтакте

24 ноября одна из старейших жительниц Ярославля Клавдия Михайловна Гадючкина отметила свой 111-ый день рождения.

Родила она в поселке Норское, на фабрике «Красный Перевал» начала трудиться в 15 лет и проработала там 40 лет – сначала прядильщицей, затем помощником мастера цеха. В 1956 году Клавдия Михайловна похоронила мужа, осталась с тремя детьми на руках. Воспитала их, помогла поднять шестерых внуков, вынянчила восемь правнуков и дождалась трех праправнуков. Сейчас ярославна живет в семье внука, родные говорят, что их мама и бабушка – человек, объединяющий семью, всегда готовый выслушать, поддержать, дать совет.

- В этот замечательный день мне посчастливилось поздравить эту удивительную женщину и пожелать ей крепкого здоровья, поддержки и внимания близких людей, бодрости духа, благополучия и долголетия, - написала на своей странице в соцсети глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.