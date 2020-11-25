В Рыбинске к Новому году высадили живую ель стоимостью 200 тысяч рублей

Елку высадили на пересечении улиц Захарова и Максима Горького Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске началась подготовка в Новому году. На пересечении улиц Захарова и Максима Горького, где традиционно устанавливали елку, в этот раз решили высадить живое дерево. Пятиметровую 12-летнюю красавицу привезли из московского питомника.

- Стоимость ели составляет около 200 тысяч рублей. Это сопоставимо с суммами установки срубленного дерева, которое после праздника придется утилизировать. Живая ель будет расти, ее можно украшать ежегодно, - отметили в пресс-службе администрации города.

Теперь рыбинцам предлагают украсить новую ель самодельными игрушками. Принести их можно в городское управление культуры.

В этом году в Рыбинске украсят порядка 12 живых деревьев, а также на площадях имени Дерунова и Жукова смонтируют искусственные 20-метровые елки. Работы по установке данных конструкций планируют завершить к 16 декабря.