В Ярославле судебные приставы отключили газ у должника при помощи автовышки

Подачу газа в квартиру перекрыли. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Житель Ярославля по каким-то ему одному известным причинам решил, что платить за газ вовсе не обязательно. В итоге за несколько лет накопился долг больше 200 тысяч рублей. Газовики были вынуждены обратиться в суд, который решил, что злостного неплательщика нужно отключить от газораспределительной сети.

- Судебные приставы не раз приходили к должнику, но он делал вид, что его нет дома, надеясь, что это поможет избежать отключения. Поэтому пришлось прибегнуть к принудительным мерам, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Приставы и газовики дали неплательщику последний шанс, но он как и раньше не открывал двери. Тогда пришлось использовать автовышку. Наверное, ярославец очень удивился, когда в его квартире вдруг пропало голубое топливо. А это специалисты поднялись на вышке до газовой трубы, расположенной на втором этаже дома, и перекрыли подачу ресурса.

Теперь, чтобы восстановить газоснабжение, ярославцу, в первую очередь, нужно погасить накопленный долг, во вторую – оплатить судебные издержки и работу газовиков по отключению, и только потом заплатить за повторное подключение к сети.