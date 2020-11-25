В Рыбинске мошенника осудили за 20 преступлений

некоторые заказчики так и не дождались своих домов
Фото: Александр ГЛУЗ
В Рыбинском суде в 20 эпизодах мошенничества признан виновным директор одной из строительных фирм города. Он договаривался с клиентами, брал деньги за постройку домов и бань, но заказа не выполнял, а деньги тратил по своему усмотрению.
Мужчине было предъявлено обвинение по 23 эпизодам мошенничества: 21 касалось строительства, а два – продажи автомобиля. Однако по трем эпизодам суд оправдал рыбинца из-за отсутствия состава преступления и как непричастного к совершению преступлений. За остальные свои темные дела обвиняемый получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима.
Также суд удовлетворил семь гражданских исков потерпевших. Осужденный должен вернуть своим клиентам чуть больше миллиона рублей.