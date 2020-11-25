В Ярославле ищут 13-летнего подростка

В Ярославле ищут 13-летнего Сергея Малова. Подросток ушел вчера, 24 ноября, из дома в Ленинском районе и не вернулся, сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Рост пропавшего 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие с длинной челкой, глаза серо-голубые. Был одет в белую толстовку с капюшоном, спортивную серую куртку, темно-синие джинсы, на ногах - светло-синие кроссовки с красными шнурками. С собой у мальчика был темно-синий рюкзак.

Если вы видели Сергея или что-то знаете о его местонахождении, сообщите в полицию по телефону 02, 8 (4852) 73-02-02 (ОМВД России по Ленинскому району) или 8-962-209-00-08 (СУ СК России по Ярославской области).