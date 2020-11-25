Вход на домашний матч ярославского «Шинника» будет бесплатным

Вход на матч "Шинник" - "Балтика" будет свободным. ФОТО: ФК "Шинник"

Вход на домашний матч ярославского «Шинника» с калининградской «Балтикой» будет свободным. Информация об этом появилась в официальной группе «черно-синих».

- По многочисленным просьбам болельщиков принято решение сделать вход на игру бесплатным! Ждем всех поклонников команды на этом важном матче! - говорится в сообщении.

При этом пресс-служба клуба напоминает о том, что из-за коронавирусных ограничений стадион по-прежнему может быть заполнен только на 30%, а болельщики должны быть в масках и перчатках.

Игра состоится уже сегодня, 25 ноября, в 18:30. Возможно, поддержка зрителей, которые захотят прийти на матч, поможет «Шиннику». На данный момент команда находится на последней строчке турнирной таблицы ФНЛ.