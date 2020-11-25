Прокуратура проверит переславский сад, в котором мерзнут дети

Из-за проблем с отоплением температура воздуха в детском саду ниже положенной нормы Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура проверит детский сад «Дюймовочка» в Переславле, в помещениях которого есть проблемы с отоплением.

Напомним, ранее КП-Ярославль сообщала о том, что в настоящее время из 222 зачисленных детей учреждение посещают 144 ребенка, 20 находятся на больничном, остальные сняты по заявлению родителей. Кроме того, болеют и сотрудники детского сада. При этом переславские власти заверяют, что ситуация с тепловым режимом находится на контроле и проблема решается.

А сегодня, 25 ноября, стало известно о том, что три дня, до 27 ноября включительно, детский сад работать не будет. Информация об этом появилась на сайте учреждения.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасном пребывании детей в образовательной организации. При наличии оснований примут исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.