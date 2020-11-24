Ярославль прошел в финал конкурса «Столица Тотального диктанта-2021»

Ярославль стал финалистом конкурса «Столица Тотального диктанта-2021». ФОТО: Сергей Сажин

Ярославль стал финалистом конкурса «Столица Тотального диктанта-2021». Сегодня, 24 ноября, организаторы всемирной акции по проверке грамотности подвели итоги народного голосования.

- Около трех тысяч голосов было отдано за наш родной город. Мы благодарим всех, кто поддерживал Ярославль на первом этапе конкурса, - сказала городской координатор проекта Полина Лебедева.

Теперь у команды организаторов есть два с половиной месяца, чтобы подготовиться к презентации Ярославля в финале, который пройдет 6 февраля в Москве. Кроме нашего города, за звание столицы Тотального диктанта будут бороться Якутск, Рязань, Салехард, Саранск и Томск.

Напомним, в случае победы именно в Ярославль 10 апреля 2021 года приедет автор диктанта Дмитрий Глуховский, чтобы прочитать его на главной площадке акции.